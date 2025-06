Pisa Sporting Club | esordio in notturna in casa dell' Atalanta

Scenario emozionante per il Pisa Sporting Club, che farà il suo esordio in Serie A in una sfida notturna contro l'Atalanta. Domenica 24 agosto alle ore 20.45, i nerazzurri scenderanno in campo per scrivere una nuova pagina della loro storia. Con il calendario ufficiale rivelato, i tifosi sono già pronti a sostenere i propri beniamini in questa avventura entusiasmante, che promette emozioni e grandi sfide fin dal primo appuntamento.

Inizierà domenica 24 agosto alle ore 20.45 il cammino del Pisa in Serie A. Sono stati infatti pubblicati i calendari per quanto riguarda gli orari delle prime tre giornate della massima serie che quest'anno vedrà tra i protagonisti anche i nerazzurri. Dunque esordio in casa dell'Atalanta nel.

