Pisa Folk Festival | il programma dei concerti il workshop di pizzica e la novità dei laboratori per bambini

Il Pisa Folk Festival torna con la sua 23ª edizione, un evento imperdibile che infiamma le serate pisane con concerti, workshop di pizzica e laboratori per bambini. Questa rassegna, ormai radicata nel cuore dell'estate toscana, continua a unire generazioni diverse attraverso un affascinante mix di musica, cultura popolare e tradizione. Preparati a vivere un’esperienza unica, dove ogni nota e ogni attività raccontano la ricca storia del folklore italiano e non solo.

Edizione numero 23 per la rassegna che, negli anni, ha saputo creare nell'estate pisana un'identità radicata capace di conquistare sempre nuovi partecipanti, arrivando ad appassionare generazioni differenti alla sua proposta culturale che studia un mix di musica e culturale popolare, tradizione e. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Pisa Folk Festival: il programma dei concerti, il workshop di pizzica e la novità dei laboratori per bambini

In questa notizia si parla di: pisa - folk - festival - programma

Pisa Folk Festival 2025: tra 10 giorni si parte - Tra soli dieci giorni torna il Pisa Folk Festival 2025, un evento imperdibile per gli appassionati di musica e cultura.

PISA/ L'ESTATE È LIVE AL GIARDINO SCOTTO. A LUGLIO 28 CONCERTI TRA JAZZ, FOLK E ROCK Un mese di grande musica in programma a luglio al Giardino Scotto di Pisa con 28 concerti e la presenza in cartellone di grandi nomi della musica nazional Vai su Facebook

Pisa Folk Festival: il programma dei concerti, il workshop di pizzica e la novità dei laboratori per bambini; Pisa Folk Festival 2025: tra 10 giorni si parte; Concerti e non solo, 23/a edizione di Pisa Folk festival.

Concerti e non solo, 23/a edizione di Pisa Folk festival - Quattro concerti, workshop, laboratori kids: e' Pisa Folk Festival 2025, rassegna alla sua 23/a edizione, in programma dall'1 al 6 luglio al Giardino Scotto, nel cuore della città della Torre. Come scrive msn.com

Scatta il Pisa Folk Festival, tre giorni di concerti al Giardino Scotto - Il Pisa Folk Festival è organizzato dall’Associazione Pisa Folk, in collaborazione ... Segnala lanazione.it