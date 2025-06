Pisa Folk Festival 2025 | tra 10 giorni si parte

Tra soli dieci giorni torna il Pisa Folk Festival 2025, un evento imperdibile per gli appassionati di musica e cultura. Dal 1° al 6 luglio, il Giardino Scotto si trasformerà in un vibrante crocevia di suoni, tradizioni e innovazione, con concerti, laboratori e workshop dedicati a grandi e piccini. Preparatevi a vivere un’esperienza unica che celebra l’incontro tra popolare e contaminazioni. Il countdown è ufficialmente iniziato!

Torna con la sua 23ÂŞ edizione il Pisa Folk Festival, appuntamento estivo immancabile per gli amanti della musica popolare e delle contaminazioni culturali. Dal 1° al 6 luglio, il Giardino Scotto di Pisa si trasformerĂ in un crocevia di suoni, linguaggi e identitĂ , ospitando quattro grandi concerti, laboratori per bambini (novitĂ di quest’anno) e workshop . L'IdentitĂ . 🔗 Leggi su Lidentita.it