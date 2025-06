Pirateria tv prime condanne al carcere Per i clienti del pezzotto ecco multe e citazioni per danni

La lotta alla pirateria TV si fa sempre più serrata, con le prime condanne che evidenziano la severità delle conseguenze per i clienti del cosiddetto "pezzotto". Le multe e le citazioni per danni si aggiungono a un quadro che mira a tutelare i diritti delle emittenti e a scoraggiare comportamenti illegali. Un segnale chiaro che l'illegalità nel mondo dello streaming non sarà più tollerata: ecco cosa rischiano gli utenti coinvolti in questa piaga digitale.

Arrivano le prime condanne nell’ambito del processo nato dall’inchiesta che, nel dicembre 2024, portò allo smantellamento di una centrale Iptv attiva sul web e sui social. La piattaforma - il cosiddetto "pezzotto" - trasmetteva illegalmente palinsesti, serie tv e contenuti delle principali. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Pirateria tv, prime condanne al carcere. Per i clienti del "pezzotto" ecco multe e citazioni per danni

