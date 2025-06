Pirateria Tv dopo le condanne arrivano le multe agli utenti

La lotta contro la pirateria televisiva si intensifica: dopo le condanne ai gestori di piattaforme IPTV illegali a Napoli, ora tocca agli utenti. Oltre 6.000 persone stanno ricevendo sanzioni per aver usufruito illegalmente di contenuti targati Dazn, Sky, Amazon Prime Video e altri. Un nuovo capitolo nella battaglia per tutelare il diritto d'autore e garantire un mercato più equo. Ma cosa comporta questa crackdown per gli utenti? È il momento di scoprirlo.

Tempo di lettura: 2 minuti Condanne ai gestori della piattaforma Iptv illegale ma anche sanzioni per le migliaia di clienti che fruivano dei contenuti targati Dazn, Sky, Amazon Prime Video e non solo. Dopo le condanne inflitte martedì scorso a Napoli al "capo pirata" e a un suo stretto collaboratore, è partita la notifica dei verbali di contestazione agli oltre 6mila utenti della piattaforma streaming partenopea scoperta e sgominata dalla Nucleo PEF della Guardia di Finanza di Napoli. Una piattaforma illegale che si chiamava "Italia Tv" e che trasmetteva dal cuore della periferia nord di Napoli, capace di accaparrarsi il 40% dello share illegale presente nel Paese.

