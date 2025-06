Pirateria prime due condanne a Napoli

Le prime condanne a Napoli segnano un passo decisivo nella lotta contro la pirateria digitale. L’inchiesta, culminata nel dicembre 2024 con lo smantellamento di una centrale IPTV illegale, ha portato a svelare un giro illecito che in quattro anni ha fruttato oltre 850mila euro. Con un costo di soli 10 euro al mese, l’operazione illegale trasmetteva contenuti protetti, alimentando un mercato che danneggia autori e piattaforme. La giustizia italiana si rafforza in questa battaglia contro la pirateria.

Sono arrivate le prime condanne dal processo legato all’inchiesta che, nel dicembre 2024, ha portato allo smantellamento di una centrale IPTV per pirateria. Questa operazione illegale trasmetteva online e sui social network palinsesti, serie televisive e contenuti di intrattenimento delle principali piattaforme di streaming. In soli quattro anni, il pirata ha incassato oltre 850mila euro, addebitando 10 euro al mese (o 80 euro per l’abbonamento annuale) a migliaia di utenti. Il G.I.P. di Napoli, Leda Rossetti, ha condannato per pirateria due presunti membri dell’associazione a delinquere:. Cristian Fidato, a quattro anni e quattro mesi di reclusione e una multa di 22mila euro, e Anatoliy Perrotta, a un anno e quattro mesi (pena sospesa). 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Pirateria, prime due condanne a Napoli.

