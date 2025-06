pirateria due condanne da uno e quattro anni di carcere a napoli

La lotta contro la pirateria digitale fa un passo decisivo a Napoli, dove due persone sono state condannate a fronte di un'ampia operazione che ha smantellato una centrale IPTV illegale. Questa sentenza segna un importante traguardo nella tutela dei diritti di autori e produttori, dimostrando che le autorità non si fermano di fronte a chi viola la legge. La giustizia si fa strada, e il progresso nella lotta alla pirateria continua.

Prime condanne nell'ambito dell'inchiesta che nel dicembre 2024 ha portato allo smantellamento di una centrale Iptv che trasmetteva illegalmente contenuti di natura sportiva, film, serie televisive e molto altro. Il giudice per le indagini preliminari di Napoli, Leda Rossetti, ha infatti condannato due persone, ritenute appartenenti all'associazione a delinquere, a quattro anni e quattro mesi di reclusione e a un anno e quattro mesi, con pena sospesa. La struttura di cui facevano parte, secondo l'inchiesta sulla pirateria, ha portato a un guadagno di oltre 850 mila euro. Come spiegato da Calcio e Finanza, con questo sistema avrebbero fatto pagare per quattro anni 10 euro al mese, o 80 euro come abbonamento annuale, migliaia di persone in tutta Italia.