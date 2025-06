Pirateria 4 italiani su 10 usano il pezzotto | l’identikit e il danno economico

La pirateria digitale in Italia continua a essere un fenomeno allarmante: quasi quattro italiani su 10 ricorrono al “pezzotto”, causando danni economici ingenti e minando l’industria dell’audiovisivo. Nonostante gli sforzi delle autorità, il problema persiste, con quasi 295 milioni di atti illeciti nel 2024. È tempo di riflettere sulle conseguenze di questa piaga e trovare soluzioni efficaci per tutelare creatori e consumatori leali, perché proteggere la cultura significa investire nel futuro.

Nonostante la caccia al “pezzotto” di autorità e istituzioni, in Italia la pirateria continua a dilagare. Lo riferisce l’ultima edizione dello studio FapavIpsos sulle pratiche audiovisive illegali nel nostro Paese, secondo cui nel 2024 circa quattro italiani su 10 hanno fatto visto illecitamente un film, una serie Tv o un evento sportivo in diretta. Si tratta in totale di quasi 295 milioni di atti di pirateria, che si traducono in circa 2,2 miliardi di euro di fatturato sottratti al sistema Paese. Il report sulla pirateria. Dai dati del report presentato agli Stati generali della pirateria emerge che il 38% della popolazione italiana adulta ha fruito nello specifico della visione illegale dei film, nel 29% dei casi, di serie Tv e fiction (23%) e di sport (15%), soprattutto partite di calcio, seguite come gare trasmesse in diretta dei gran premi di Formula 1, tennis e MotoGp. 🔗 Leggi su Quifinanza.it