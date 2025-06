Piquerez Juve nome nuovo per la fascia! Osservato speciale al Mondiale per Club | ecco chi è l’ultimo obiettivo dei bianconeri Cifre e dettagli

Juventus accelera sul mercato: nel mirino dei bianconeri spunta il nome di Joaquín Piquerez, talentuoso esterno uruguaiano del Palmeiras. A soli 26 anni, Piquerez si distingue come una colonna della squadra brasiliana, con qualità che lo rendono ideale per rinforzare la fascia difensiva. Con l’osservato speciale al mondiale per club, i sogni di mercato della Juve si fanno sempre più concreti: ecco cosa c’è da sapere su questo nuovo obiettivo.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nelle ultime ore è spuntato anche il nome dell'uruguaiano Joaquín Piquerez per il calciomercato Juve. 26 anni, una delle colonne del Palmeiras, il laterale è già abituato a giocare tutta-fascia e viene utilizzato a sinistra nel 3-4-2-1, lo stesso modulo di Tudor. È un motorino instancabile e con i brasiliani ha già vinto da protagonista una Libertadores. Piquerez può rappresentare un'occasione, perché valutato tra i 12 e i 15 milioni.

