Piombino | Metinvest pronta al rilancio del polo siderurgico vertice al ministero I sindacati | Priorità ai livelli occupazionali

Piombino si appresta a rinascere con Metinvest, pronti a dare nuova vita al polo siderurgico. Il vertice al Ministero e l’unità sindacale evidenziano come la priorità sia preservare i livelli occupazionali, fondamentali per il futuro del territorio. Con un progetto ambizioso di rilancio, si apre una fase di speranza e crescita, volto a consolidare l’economia locale e a creare nuove opportunità di lavoro. La strada è tracciata: il futuro di Piombino si scrive ora.

I livelli occupazionali prima di tutto. Prosegue il percorso di rilancio del polo siderurgico di Piombino a seguito della presentazione dell'accordo di programma relativo all'insediamento di Metinvest, finalizzato alla creazione di un nuovo impianto moderno, tecnologicamente avanzato e a basse. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Piombino | Metinvest pronta al rilancio del polo siderurgico, vertice al ministero. I sindacati: "Priorità ai livelli occupazionali"

