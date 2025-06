Pio Esposito Inter salgono le sue quotazioni per una maglia dal 1? contro gli Urawa Reds | Thuram non ce la fa! Il punto sugli infortunati

L’atmosfera si fa calda in casa Inter, con Pio Esposito che rinnova le sue quotazioni per una maglia dal 1° contro gli Urawa Reds. Mentre Thuram non riesce a recuperare, il giovanissimo attaccante ambisce a un posto nel cuore dei tifosi. Il punto sugli indisponibili di Chivu e le speranze di Esposito si intrecciano in vista di una sfida decisiva: domani sera, chi salirà sul palcoscenico del Mondiale per Club?

Pio Esposito Inter, salgono le sue quotazioni per una maglia dal 1? contro gli Urawa Reds: Thuram non ce la fa! Il punto sugli indisponibili di Chivu. Pio Esposito sogna una maglia da titolare per la sfida di domani sera tra l' Inter e gli Urawa Red Diamonds del secondo turno del Mondiale per Club. L'attaccante classe 2005, stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, ha di fatto quasi smaltito del tutto l'infortunio che si è portato con sé in questo inizio di avventura negli USA. Con Marcus Thuram che è stato costretto ad alzare bandiera bianca, ecco che salgono le quotazioni per una maglia dal 1? per il centravanti appena rientrato dal prestito allo Spezia.

