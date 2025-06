Pio Esposito Inter c’è la fila per la stellina nerazzurra! Anche la Fiorentina è pronta a irrompere nella corsa | ecco la formula che ha in mente

La corsa alla stella nerazzurra si infiamma, con Inter e Fiorentina pronte a sfidarsi per portare a casa il talento di Pio Esposito. Mentre si valuta il futuro di Moise Kean, la Fiorentina punta sui giovani, proponendo una strategia intrigante. La partita è aperta: riuscirà la viola ad assicurarsi il promettente attaccante? La risposta potrebbe cambiare le sorti del mercato di questa estate.

Pio Esposito Inter, c’è la fila per la stellina nerazzurra! Anche la Fiorentina è pronta a irrompere nella corsa all’attaccante: la formula che ha in mente. La Fiorentina non si ferma a Edin Dzeko. In attesa di chiarire il futuro di Moise Kean, il club viola guarda anche al mercato dei giovani e, secondo La Nazione, avrebbe messo gli occhi su Francesco Pio Esposito, rientrato al calciomercato Inter dopo la stagione in prestito allo Spezia in Serie B. Il classe 2005 è considerato uno dei talenti più promettenti del vivaio nerazzurro, tanto da essere sotto contratto fino al 2030. L’idea della Fiorentina sarebbe quella di un prestito con diritto di riscatto, ma fissato a una cifra importante, superiore ai 30 milioni di euro. 🔗 Leggi su Internews24.com