Pino Strabioli e la cancellazione del suo programma di libri su Rai1 | Scrivono che mi hanno fatto fuori perché sono di sinistra e omosessuale come se fossero delle colpe

Pino Strabioli si esprime duramente sulla cancellazione de “Il caffè” di Rai1, accusando la Rai di aver agito per motivi politici e ideologici, ingiustamente legando la sua identità di sinistra e omosessuale a presunte colpe. In un’intervista al Corriere, il conduttore sottolinea come questa decisione rappresenti una perdita per il mondo della cultura e della televisione, lasciando spazio a domande sulla libertà di opinione e sulla tutela del pluralismo nel nostro Paese.

Intervistato dal Corriere, il conduttore commenta la decisione della Rai di cancellare dal prossimo palinsesto Il caffè di Rai1, uno dei pochi programmi televisivi a occuparsi di libri e cultura. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Pino Strabioli e la cancellazione del suo programma di libri su Rai1: «Scrivono che mi hanno fatto fuori perché sono di sinistra e omosessuale, come se fossero delle colpe»

In questa notizia si parla di: libri - rai1 - pino - strabioli

Il teatro «la mia casa», Paolo Poli «il mio faro». Pino Strabioli è il volto televisivo associato alla cultura. Dal 2020 conduce “Il caffè”, programma di Rai 1 che parla di libri e non solo. La prossima stagione, però, è stata cancellata: «Sono amareggiato, ma non a Vai su Facebook

Pino Strabioli e la cancellazione del suo programma di libri su Rai1: «Scrivono che mi hanno fatto fuori perché sono di sinistra e omosessuale, come se fossero delle colpe; Il Caffè, tra libri, politica e stelle; RAI 1 * IL CAFFÈ - 08/6 (06.10): «PUCCI ROMANO PRESENTA LA SOLUZIONE E ALTRE OPERE, DISCUSSIONI SU LIBRI CON PINO STRABIOLI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO - LINK / RIVEDI STREAMING).

Pino Strabioli: «Il mio programma cancellato, dicono perché sono gay e di sinistra. Lavoro in Rai da 32 anni, non voglio andarmene» - Il teatro «la mia casa», Paolo Poli «il mio faro». Da msn.com

Tra i tagli della Rai colpito anche Pino Strabioli: “Cancellano il mio programma sui libri, ho ricevuto insulti omofobi” - Il conduttore si confessa al Corriere della Sera dopo l'esclusione dai palinsesti della prossima stagione: "Sono amareggiato ... Scrive fanpage.it