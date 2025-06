Pino Strabioli e il suo programma Il Caffè cancellato dalla Rai | Sui social scrivono che è successo perché sono gay e di sinistra come fossero colpe

Pino Strabioli, volto noto della televisione italiana, si trova al centro di polemiche ingiustificate e ingiuste sui social, dove si insinuano che il suo successo sia legato alla sua identità e alle sue scelte politiche. Dopo la cancellazione del suo programma "Il Caffè" su RaiUno, l'artista ha espresso al Corriere della Sera il suo dispiacere, sottolineando il suo amore per questa casa e il desiderio di continuare a contribuire al servizio pubblico. La vicenda evidenzia quanto ancora oggi siano diffusi pregiudizi e superficialità.

Pino Strabioli fa e conosce la televisione. Il suo programma Il Caffè, su RaiUno, è stato cancellato e non figura in palinstesto nella prossima stagione. Lui ha parlato col Corriere della Sera e precisa, nonostanza l’amarezza, di non amare “lo scontro. Lavoro in Rai da 32 anni e mi dispiacerebbe non restare in questa ‘casa del servizio pubblico’”. Sui social ha ricevuto “commenti inqualificabili: scrivono che mi hanno fatto fuori perché, dicono, ‘ sono di sinistra e omosessuale ‘, come se fossero delle colpe. A fronte di questo piccolo gruppo di odiatori, c’è stato un enorme sostegno in favore della trasmissione, cosa che mi riempie di gioia”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it