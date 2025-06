Pino Strabioli e Il Caffè cancellato dalla Rai | Sui social scrivono che sono gay e di sinistra

Pino Strabioli, volto noto della cultura in Rai e conduttore di "Il caffè", si trova al centro di polemiche sui social per alcune sue dichiarazioni sulla propria identità e ideologia politica. La sua esperienza, tra successi televisivi e incontri con grandi intellettuali come Paolo Poli, rivela un uomo appassionato e autentico, pronto a condividere le sue passioni e riflessioni più profonde, anche in un clima di controversie e fragilità. Queste vicende ci ricordano quanto sia importante ascoltare e rispettare ogni voce.

Pino Strabioli conduce dal 2020 Il caffè, programma di cultura di Raiuno. Prima, ha lavorato a Unomattina e ha realizzato speciali culturali. Ma dalla prossima stagione il suo programma è cancellato. Oggi in un’intervista al Corriere della Sera parla delle sue passioni. Come Aldo Busi, che ha incontrato: «E mi trattò malissimo. Disse che il mio cognome gli ricordava un tipo di pasta». Mentre Paolo Poli è il suo faro: «Poche cose non lo annoiavano e quando perdeva la pazienza sospirava: “Solo Dante mi capisce”». Cattivissimo anche Paolo Villaggio: «Eravamo sul palco dello spettacolo Mi piacerebbe tanto non andare al mio funerale e lui a un certo punto, fuori copione, urlò: “Madre Teresa era una persona orrenda”. 🔗 Leggi su Open.online

