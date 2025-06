Pina Picierno attacca Conte | Leader di un centro sociale E a sinistra volano stracci

Il centrosinistra si infiamma tra polemiche e divergenze interne, mentre Pina Picierno si scaglia contro Giuseppe Conte, accusandolo di tentare di monopolizzare la scena sulla questione del riarmo. Le tensioni esplodono in un clima di sfiducia reciproca, con il Partito Democratico che osserva con crescente preoccupazione. In un momento cruciale per le alleanze europee, i dissidi rischiano di indebolire ulteriormente l’unità politica. La scena si prepara a nuovi sviluppi, con il futuro dell’alleanza in bilico.

Volano stracci a sinistra. A far innervosire il Partito democratico, i tentativi di Giuseppe Conte di intestarsi la piazza e dunque la battaglia contro il riarmo. Il leader del Movimento 5 Stelle - in prossimitĂ di quel vertice Nato che potrebbe richiedere un ulteriore sacrificio ai governi europei con l'aumento delle spese militari al 5% del Pil - ha scritto una lettera aperta, pubblicata dal Corriere della Sera e dal Fatto quotidiano. "Riuniamoci all'Aia anche noi in quei giorni cruciali per dare voce a un'altra idea di Europa - è l'appello ai riformisti -. Confrontiamo e facciamo dialogare le nostre idee all'Aia per ricostruire il nostro futuro, minacciato da questa scellerata corsa al riarmo". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Pina Picierno attacca Conte: "Leader di un centro sociale". E a sinistra volano stracci

