Pif | Volevo fare il regista perché era il mestiere di mio padre in tv Ho fatto il dogsitter sul set di Zeffirelli

Pif, il regista e talento italiano, nasce dall’eredità familiare e dalla passione per il cinema; la sua esperienza sul set di Zeffirelli e i premi come il Sardinia Film Festival testimoniano il suo percorso. Tra successi e riflessioni dure, si apre sulla sua timidezza, il desiderio di raccontare storie e la presenza persistente della mafia nella cultura. Un viaggio tra sogni, sfide e verità scomode che continua a sorprendere.

Premiato al Sardinia Film Festival, Pif si racconta in un'intervista nella quale parla della sua timidezza, del desiderio di fare il regista, delle occasioni come quella sul set di Zeffirelli e anche di mafia: "È stata sconfitta, ma la cultura mafiosa esiste". 🔗 Leggi su Fanpage.it

