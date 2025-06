Pietro Orlandi | Spero che il Papa citi Emanuela e mi riceva basta silenzi

Pietro Orlandi non ha mai perso la speranza di ottenere giustizia e riconoscimento per Emanuela. In vista della manifestazione del 21 giugno, alla vigilia del 42esimo anniversario della scomparsa della sorella, si rivolge con un appello al Papa: che possa dedicare un pensiero a Emanuela durante l'Angelus di domenica. √ą un gesto simbolico che potrebbe aprire nuove strade verso la verit√† e la trasparenza.

Pietro Orlandi non ha perso la speranza e, in¬†vista della manifestazione che si terr√† sabato 21 giugno, alla vigilia del 42esimo anniversario della scomparsa della sorella, ha lanciato al Papa una proposta:¬†‚ÄúSpero che il nuovo Pontefice, all'Angelus di domenica 22 giugno, voglia rivolgere un pensiero a Emanuela. √ą un giorno simbolico e sarebbe importante che il Papa dedicasse qualche parola a una vicenda che non pu√≤ pi√Ļ essere considerata secondaria. Non √® solo la scomparsa di una ragazza: sono passati 42 anni in cui sono emersi fatti mai resi pubblici, che indicano chiaramente anomalie e responsabilit√† non ancora chiarite. 🔗 Leggi su Iltempo.it ¬© Iltempo.it - Pietro Orlandi: "Spero che il Papa citi Emanuela e mi riceva, basta silenzi"

