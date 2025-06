Pietro l' avvocato difende la madre | Due mesi di calvario prima del ricovero in coma

In un racconto di coraggio e speranza, Pietro, l’avvocato, si schiera al fianco della madre, protagonista di un calvario durato due mesi prima del ricovero in coma. Con fermezza e fede, lei affronta le sfide con serenità, chiedendo giustizia per suo figlio e dimostrando che l’amore di una madre può superare ogni ostacolo. E ora, il suo caso ci invita a riflettere sul valore della tenacia e della verità.

«La mia assistita ha fede e chiede giustizia per suo figlio. Sul suo comportamento di mamma è molto serena. Sa di aver fatto tutto ciò che poteva per Pietro, nonostante i pareri. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Pietro, l'avvocato difende la madre: «Due mesi di calvario prima del ricovero in coma»

Parla l'avvocato che difende la madre del bimbo che resta grave al Santobono

Pietro, l'avvocato difende la madre: 'Due mesi di calvario prima del ricovero in coma'; Un Appel à la Justice pour un Enfant; Villammare, il giallo del bimbo di 9 mesi in coma. Parla l'avvocato della madre: Tra aprile e maggio è stata 4 volte in ospedale. Pietro è stato sempre dimesso ..

La mamma di Pietro, il bimbo ricoverato al Santobono: «Portato 4 volte in ospedale, è stato sempre dimesso» - E tutte le volte Pietro è stato sempre dimesso senza alcuna particolare terapia». Lo riporta msn.com

Pietro in coma a 9 mesi, «il papà non crede ai maltrattamenti dell'ex compagna». L'ipotesi ischemia e i punti ancora da chiarire - Il padre biologico del piccolo Pietro, il bambino di nove mesi ricoverato in coma da una settimana a Napoli, non riesce a credere che il figlio possa essere stato ridotto in quelle ... Riporta leggo.it