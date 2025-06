Pietrastornina assente all’incontro in Prefettura | per l’opposizione è un’altra occasione sprecata

Pietrastornina ancora assente all’appuntamento in Prefettura, un'altra occasione sprecata per dialogare e trovare soluzioni. Il gruppo consiliare di opposizione "Scegliamo Pietrastornina" non le manda a dire, denunciando con toni duri e ironici l’ennesima mancanza del Comune. Questa assenza rafforza la sensazione di una comunità che rischia di perdere opportunità fondamentali: è ora di cambiare passo e mettere il bene del paese al primo posto.

Il gruppo consiliare di opposizione "Scegliamo Pietrastornina" interviene con toni duri – e punte di tagliente ironia – sull'ennesima assenza del Comune a un incontro istituzionale promosso dalla Prefettura. Nella loro nota, i consiglieri denunciano quella che definiscono "un'altra occasione

