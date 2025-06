Pieraccioni la foto con Vittorio Cecchi Gori e il racconto dei primi incontri | A lui e Rita feci una citazione colta

Pieraccioni, con il suo sorriso contagioso, ha condiviso su Instagram uno scatto che celebra un momento fondamentale della sua carriera: l'incontro con Vittorio Cecchi Gori, un passo cruciale nel suo percorso artistico. Ricordando quei primi momenti, lui e Rita Feci hanno spesso rivissuto con affetto quel capitolo della loro vita, arricchendolo con una citazione colta: "Il successo nasce dall'approccio sincero e dalla passione autentica."

Leonardo Pieraccioni ha condiviso su Instagram la foto di un incontro speciale, simbolo di una collaborazione professionale che tanto è stata determinante per il successo della sua carriera. L'attore e regista toscano ha posato sorridente con Vittorio Cecchi Gori, produttore cinematografico a cui. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Pieraccioni, la foto con Vittorio Cecchi Gori e il racconto dei primi incontri: "A lui e Rita feci una citazione colta"

In questa notizia si parla di: pieraccioni - vittorio - cecchi - gori

Rita Rusic: «Vittorio Cecchi Gori mi ha fatto la guerra. Leonardo Pieraccioni non volle più vedermi e mi confessò che era arrabbiato» - Rita Rusic, icona di resilienza, racconta una vita segnata da sfide e conquiste. Dalla fuga dalla Jugoslavia a un amore tormentato con Vittorio Cecchi Gori, la sua storia è un viaggio tra passioni e battaglie personali.

«È stata una guerra. Ha cercato di annientarmi, ma sono ancora qui». Con queste parole, Rita Rusic ha aperto il suo racconto su uno dei momenti più duri della sua vita: la fine della lunga relazione con Vittorio Cecchi Gori. Erano stati insieme quasi vent’anni Vai su Facebook

Cecchi Gori: «A Pieraccioni ho fatto un assegno di un miliardo per il compleanno, il giorno dopo è corso in ba; Cecchi Gori e l'aneddoto su Leonardo Pieraccioni: Gli firmai un assegno da un miliardo per il suo compleanno; ‘I Laureati’, trent’anni dopo.

Rita Rusic: «Vittorio Cecchi Gori mi ha fatto la guerra. Leonardo Pieraccioni non volle più vedermi e mi confessò che era arrabbiato» - Quando aveva 4 anni i suoi genitori decisero ... Come scrive msn.com

Rita Rusic: «Vittorio Cecchi Gori mi ha fatto la guerra. Leonardo Pieraccioni non volle più vedermi e mi confessò che era arrabbiato» - Un giorno dovevo vedere Leonardo Pieraccioni. Riporta leggo.it