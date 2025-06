Pienone per il libro di Romani

Un’atmosfera di entusiasmo ha avvolto la Palazzina Azzurra di San Benedetto, dove mercoledì sera si è registrato un vero e proprio pienone per la presentazione del nuovo libro di Giuseppe Romani, "La storia dimenticata". La partecipazione straordinaria e gli interventi delle professoresse Benedetta Trevisani e altri hanno reso l’evento un’occasione di grande valore culturale. È stato un incontro che ha saputo catturare l’attenzione di tutti, lasciando il pubblico desideroso di scoprire di più sulla nostra storia nascosta e poco conosciuta.

Una partecipazione oltre ogni aspettativa ha fatto da cornice, mercoledì sera, alla Palazzina Azzurra di San Benedetto, dove è stato presentato il nuovo libro del medico e scrittore Giuseppe Romani, La storia dimenticata. A dare avvio all’incontro è stato Mimmo Minuto, presidente dell’associazione I Luoghi della Scrittura, promotrice dell’evento. Il dialogo con l’autore è stato arricchito dagli interventi delle professoresse Benedetta Trevisani e Maria Grazia Bianco. L’autore ha messo in luce alcuni aspetti inediti emersi dalla sua ricerca, tra cui un possibile legame tra le figure di Benedetto Martire e Sant’Emidio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pienone per il libro di Romani

In questa notizia si parla di: benedetto - autore - libro - romani

Giovedì 5 giugno – alle 18,30 – nella Sala Einaudi della Confedilizia in Roma, si terrà la presentazione del libro Innocenti di Benedetto Lattanzi e Valentino Maimone Errorigiudiziari.com, edito G. Giappichelli Editore. Dopo il saluto introduttivo di Giorgio Spazi Vai su Facebook

Pienone per il libro di Romani; San Benedetto del Tronto: Palazzina Azzurra gremita per il libro di Giuseppe Romani; “Incontri con l’autore”, tutto esaurito alla palazzina azzurra: “La Storia Dimenticata” è un totale successo.

Palazzina Azzurra gremita per la presentazione del libro di Giuseppe Romani - La presentazione ha offerto l’occasione per mettere in luce aspetti inediti emersi nel corso della ricerca, come il possibile legame tra Benedetto Martire e Sant’Emidio ... Come scrive lanuovariviera.it

Giuseppe Romani presenta “La storia dimenticata” alla Palazzina Azzurra di San Benedetto - In caso di pioggia l’evento si sposterà all’Auditorium “Tebaldini” ... lanuovariviera.it scrive