Picierno | Corteo contro riarmo Ue? Iniziativa strampalata di Conte un raduno da centro sociale

situazione complessa e ricca di sfumature che richiede dialogo e coerenza. La protesta del 21 giugno, promossa da Picierno e altri, sottolinea la necessità di chiarezza e unità di intenti nel dibattito sulla difesa europea. La politica estera, infatti, non può essere un gioco di specchi: è fondamentale mantenere coerenza tra azioni istituzionali e mobilitazioni popolari, per costruire un futuro di pace e sicurezza condivisa.

“ La manifestazione del 21 giugno contro il riarmo europeo? Io continuo a chiedere chiarezza. Ricordo che il Pd è impegnato nelle istituzioni per contribuire a migliorare il piano von der Leyen, sul quale pure abbiamo espresso delle critiche fondate. Ma la politica estera non può essere come la tela di Penelope: al mattino si lavora nelle istituzioni e al pomeriggio si scende in piazza per contestare quello che si è fatto poche ore prima”. È la frecciata di Pina Picierno, europarlamentare del Pd e vicepresidente del Parlamento europeo, che critica apertamente l’iniziativa nazionale “Stop Rearm Europe”, in programma domani 21 giugno nel centro di Roma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it