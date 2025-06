Picchia la fidanzata con calci e pugni per alcune foto pubblicate su Instagram | arrestato

Una vicenda inquietante scuote la comunità: un uomo di 39 anni è stato arrestato dopo aver aggredito violentemente la fidanzata per alcune foto pubblicate su Instagram. La donna, successivamente soccorsa in ospedale a Tivoli, ha vissuto un trauma che solleva ancora più domande sulla violenza e sulle sue cause profonde. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa tragica vicenda e le conseguenze legali del gesto.

Un uomo di 39 anni è stato arrestato perché accusato di aver picchiato la sua fidanzata per alcune fotografie che la donna aveva pubblicato du Instagram. Dopo l'aggressione, la vittima si è recata in ospedale a Tivoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

