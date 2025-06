Picchia la compagna con calci e pugni | un colpo per ogni like Arrestato 39enne

Un episodio di violenza insospettabile scuote la tranquilla Tivoli: un uomo di 39 anni, arrestato per aver picchiato la compagna con calci e pugni, si trova ora dietro le sbarre. La vicenda, esplosa sui social con un gesto crudele e condiviso, solleva molte domande sulla sicurezza e il rispetto nelle relazioni. La Procura non esclude ulteriori gravi reati. Restate aggiornati sulla vicenda, che ci ricorda quanto sia importante intervenire contro la violenza domestica.

Un episodio di violenza domestica e stalking si è concluso con l’arresto di un uomo di 39 anni, raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Tivoli. L’uomo è accusato di lesioni personali aggravate e atti persecutori, mentre restano aperte le indagini per ipotesi ancora piĂą gravi, tra cui tentato omicidio, violenza privata e violazione di domicilio. L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Tivoli, ha preso avvio dopo la denuncia della compagna, vittima di continue vessazioni culminate in un’aggressione brutale legata alla gelosia per alcuni “like” ricevuti su Instagram. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Picchia la compagna con calci e pugni: un colpo per ogni like. Arrestato 39enne

