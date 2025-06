Piazza Italia remember? | Michele Guardì si racconta al circolo Empedocleo

Piazza Italia si anima di emozioni e cultura con una serata indimenticabile al Circolo Empedocleo di Agrigento. In compagnia di Michele Guardì, figura poliedrica tra regista, poeta e scrittore, il pubblico sarà coinvolto in un viaggio tra parole, immagini e melodie. La serata, curata da Mario Gaziano, promette di attraversare mondi nascosti e scoperte artistiche, lasciando un segno duraturo nel cuore di chi partecipa. Un appuntamento da non perdere per gli amanti della cultura e dell’arte.

Serata speciale, al circolo Empedocleo di Agrigento in piazza San Giuseppe (via Atenea), in compagnia del regista televisivo e teatrale, autore, poeta e romanziere Michele Guardì. Appuntamento alle 18,15 con una conversazione a cura di Mario Gaziano tra recitazioni, video e musica, attraversando. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - “Piazza Italia remember?”: Michele Guardì si racconta al circolo Empedocleo

In questa notizia si parla di: piazza - michele - guardì - circolo

Il Cinema in piazza, apre Monte Ciocci con Michele Riondino e Vanessa Scalera - Il cinema in piazza torna a Monte Ciocci con un evento imperdibile: l'inaugurazione del maxischermo di ‘Palazzina Laf’ sabato 7 giugno alle 21.

Aumentano di giorno in giorno le adesioni al coordinamento DISARMIAMOLI. Il coordinamento ha convocato la manifestazione del 21 giugno, che partirà da piazza Vittorio Emanuele a Roma alle ore 14:00. È quanto mai necessario fermare la complicità del Vai su Facebook