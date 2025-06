Piazza Duomo da lunedì 23 giugno Apu attiva 24 ore su 24

aumentare la sicurezza e migliorare la qualità della vita nel cuore della città. Da lunedì 23 giugno, Piazza Duomo si trasformerà in un'oasi pedonale attiva 24 ore su 24, promuovendo un ambiente più vivibile, accessibile e sostenibile per residenti, visitatori e commercianti. Questa importante iniziativa segna un passo avanti verso una mobilità più verde e un centro urbano più accogliente e sicuro per tutti.

Scatterà lunedì 23 giugno l’attivazione dell’Area Pedonale Urbana (APU) in piazza Duomo: il transito sarà vietato 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana, fatta eccezione per i veicoli autorizzati. Una misura già annunciata e che ora entra nella sua fase operativa, con l’obiettivo di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Piazza Duomo, da lunedì 23 giugno Apu attiva 24 ore su 24

In questa notizia si parla di: piazza - duomo - lunedì - giugno

"Note di Luce": piazza Duomo si "accende" al ritmo di jazz, swing, blues e musica d’autore - Piazza Duomo si prepara a trasformarsi in un palcoscenico vibrante con "Note di Luce", il nuovo festival musicale presentato oggi a Piacenza.

Lunedì 16 giugno, alle ore 18.30, presso la libreria Mondadori in piazza Duomo angolo via Mazzini, nel centenario della nascita di Antonio Amurri, si ripropone uno dei suoi romanzi più amati, Stavolta m'ammazzo sul serio. Intervengono Valentina Amurri e Gi Vai su Facebook

#at_Prato ? lunedì 2 giugno Linee: 1+ e 3+ deviate per flash mob in Piazza Duomo a Prato. Dettagli su http://at-bus.it/avvisi Vai su X

Piazza Duomo da lunedì area pedonale: oggi sarebbero 60 le sanzioni al giorno; APU di piazza Duomo al via da lunedì 23 giugno, le telecamere saranno attive 24 ore su 24; Lunedì 2 giugno 2025 la III edizione della Notte Mariana.