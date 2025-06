Piantedosi spara a zero sul caso Open Arms | Processo a Salvini che non andava neanche fatto

Matteo Piantedosi non ha esitato a criticare duramente il caso Open Arms, definendolo un episodio di "tanto rumore per nulla". Al Taormina International Book Festival, il ministro dell’Interno ha sottolineato come il processo contro Salvini fosse inutile e infondato, ribadendo il suo supporto all’ex collega. È evidente che, secondo Piantedosi, questa vicenda si inserisce in una polemica politica che avrebbe potuto essere evitata.

Dalla parte di Salvini. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, è intervenuto al Taormina International Book Festival, a proposito delle motivazioni della sentenza con cui il Tribunale di Palermo a fine dicembre ha assolto il ministro e vicepremier Matteo Salvini nell'ambito del processo Open Arms: "Mi verrebbe da dire 'Tanto rumore per nulla'. Il processo Salvini su Open Arms era un processo che non andava mai fatto. Il tribunale di Palermo è arrivato a delle conclusioni alle quali io confidavo potesse arrivare. Io all'epoca ero capo di gabinetto del ministro Salvini e in un primo momento entrai nell'inchiesta in veste di coindagato.

