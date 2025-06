Piantedosi | Scenario complicato instabilità Libia grande influisce su quella interna

L'attuale scenario geopolitico si presenta più complesso che mai, con l'instabilità in Libia e i conflitti nel Medio Oriente che si intrecciano creando un effetto domino di tensioni. Piantedosi sottolinea come il conflitto tra Israele e Iran abbia aggiunto ulteriore peso a una situazione già difficile, influenzando anche le manifestazioni e gli umori nel Mediterraneo. In questo contesto, la stabilità regionale diventa una priorità imprescindibile, poiché tutto è strettamente connesso.

(Adnkronos) – "Adesso il conflitto tra Israele e Iran aggiunge qualcosa a uno scenario già complicato negli ultimi tempi, per il conflitto israelo-palestinese. Credo che il 30 per cento delle manifestazioni che abbiamo avuto, sono state caratterizzate dall'essere ispirate da questo tema. L'instabilità del Nord Africa, la Libia, sono temi che hanno una grande influenza .

