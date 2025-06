Piantedosi dice che il vero problema del caso Paragon è che le vittime sono state avvisate

Il ministro dell’Interno Piantedosi solleva un punto cruciale nel caso Paragon: mentre si discute delle vittime avvisate, si rischia di ignorare una questione ancora più grave. La trasparenza e la sicurezza devono andare di pari passo per evitare che terroristi o mafiosi sfruttino le intercettazioni illegali. Una riflessione che richiede attenzione immediata, perché la vera priorità è proteggere i cittadini e il nostro sistema di giustizia. Continua a leggere.

"Come si è saputo che sono state intercettate queste persone, siamo sicuri che qualche terrorista o mafioso non sia stato avvisato? È la prima cosa su cui non si sono posti molti interrogativi". Il ministro dell'Interno Piantedosi, parlando del caso Paragon, che vede diversi giornalisti italiani spiati illegalmente, ha detto che bisognerebbe invece preoccuparsi.