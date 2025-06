Piano strategico per il rilancio e la valorizzazione del settore culturale nelle Marche in arrivo milioni di euro

Le Marche si preparano a vivere una nuova era culturale grazie a un ambizioso piano strategico, che investirà milioni di euro per valorizzare e rilanciare il patrimonio e le attività artistiche della regione. Un intervento concreto e mirato, capace di rafforzare biblioteche, spettacoli dal vivo, cinema, editoria e il patrimonio culturale locale, rendendo questa regione un punto di riferimento nel panorama culturale italiano e internazionale. È l’inizio di un nuovo capitolo di crescita e identità per le Marche.

«Un piano strategico efficace per il rilancio e la valorizzazione del settore culturale nelle Marche, con interventi mirati a sostenere biblioteche, spettacolo dal vivo, cinema, editoria e patrimonio culturale». Così l'assessore alla Cultura Chiara Biondi illustra il programma annuale.

