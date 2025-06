Piano MatteiMeloni | impegni per 1,2mld

Al vertice "The Mattei Plan for Africa and the Global Gateway," il premier Giorgia Meloni ha annunciato accordi per 1,2 miliardi di impegni concreti, parte di un piano più ampio da 12 miliardi. Un passo importante verso lo sviluppo e la solidarietà internazionale, con l'obiettivo di affrontare il debito delle nazioni africane e sostenere un futuro di crescita condivisa. La strada è tracciata: il cambiamento comincia ora.

19.48 "Gli accordi firmati oggi" al summit 'The Mattei Plan for Africa and the Global Gateway: a common effort with the African Continent',"valgono 1,2 miliardi di impegni concreti". Così il premier Giorgia Meloni alla stampa al termine del vertice."Stiamo lavorando a un'iniziativa concreta per affrontare la questione del debito delle nazioni africane",convertendo nei prossimi 10 anni "l'intero ammontare del debito alle nazioni meno sviluppateendi abbattere del 50% quello delle nazioni a reddito meno basso",ha detto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

