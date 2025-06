piano mattei vertice italia ue per attrarre investimenti privati

Questa mattina, a Villa Doria Pamphilj, si è tenuto il vertice tra Italia e Ue dedicato al Piano Mattei, un'iniziativa strategica per attrarre investimenti privati in Africa e stimolare la crescita sostenibile. Con la partecipazione della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, si apre una nuova era di collaborazione internazionale volta a rafforzare i legami e le opportunità di sviluppo condiviso.

