Piano Mattei Meloni | Vogliamo favorire sviluppo agricoltura in Africa

Il Piano Mattei e Meloni punta a rivoluzionare l'agricoltura africana, con un focus speciale sulle filiere del caffè. Grazie a un investimento di circa 110 milioni di euro garantiti dall’Unione Europea, l’obiettivo è rafforzare le catene produttive locali e tutelare i piccoli agricoltori. Un passo deciso verso uno sviluppo sostenibile e inclusivo, che mira a radicare il cambiamento nel cuore delle comunità agricole. La sfida è ambiziosa: trasformare il continente attraverso l’agricoltura.

(Agenzia Vista) Roma, 20 giugno 2025 "Ci concentriamo anche sull'agricoltura: abbiamo scelto di occuparci di un segmento particolare, ovvero lo sviluppo delle filiere produttive del caffè per rafforzare così le catene del valore locale, proteggere i piccoli produttori. Lo facciamo sottoscrivendo un accordo che prevede una garanzia europea da circa 110 milioni di euro a sostegno degli sforzi italiani per il ripristino dell'agricoltura sostenibile con particolare focus sulla filiera del caffè in diverse nazioni africane" così la premier Giorgia Meloni intervenendo al Vertice 'The Mattei Plan for Africa and the Global Gateway: A common effort for African Continent' a Roma.