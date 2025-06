Piano Mattei Meloni Impegni per 1,2 mld abbattere il debito africano

Riteniamo che rafforzare i legami con l’Africa sia fondamentale per un futuro sostenibile e prospero per tutti. Durante il vertice a Roma, l’Italia e l’UE hanno annunciato impegni per 1,2 miliardi di euro, con l’obiettivo di abbattere il debito africano e promuovere sviluppo e collaborazione. Un passo decisivo verso un nuovo modello di solidarietà globale, che potrebbe cambiare le sorti del continente.

ROMA (ITALPRESS) – Ammonta a 1,2 miliardi di euro il valore complessivo degli impegni condivisi dall’UE e dall’Italia nei confronti dell’Africa, annunciati oggi in occasione del vertice “The Mattei Plan for Africa and the Global Gateway: A common effort with the African Continent” che si è tenuto a Roma, co-presieduto dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. “Riteniamo che l’Africa sia un continente nel quale più che altrove si gioca il nostro futuro – afferma Meloni -, noi italiani e noi europei siamo chiamati a fare la differenza, possiamo farla. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: mattei - meloni - impegni - piano

Giorgia Meloni annuncia vertice a Roma sul Piano Mattei-Global Gateway con von der Leyen - Il 20 giugno Roma ospiterà un vertice sul Piano Mattei-Global Gateway, co-presieduto da Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen.

Domani inizia una settimana ricca di impegni internazionali per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni: alle 11 co-presiederà un vertice sul Piano Mattei per l’Africa con la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e alcuni leader dell’U Vai su X

Per il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, “il piano di riarmo di Meloni è una follia. Dove ci vuole portare? Intanto taglia su scuola e sanità e lascia gli stipendi bassi”. Ma per Conte anche la proposta della Nato di destinare il 5% del Pil dei Paesi me Vai su Facebook

Meloni al vertice sul Piano Mattei: “Gli accordi firmati oggi valgono 1,2 miliardi di impegni concreti”; Piano Mattei, Meloni “Impegni per 1,2 mld, abbattere il debito africano”; Piano Mattei, Meloni: “Sottoscritti accordi per 1,2 miliardi di impegni concreti. Sull’Africa si gioca il nostro futuro”.

Piano Mattei, Meloni: “Sottoscritti accordi per 1,2 miliardi di impegni concreti. Sull’Africa si gioca il nostro futuro” - Lo dice Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa al termine dei lavori del vertice "The Mattei Plan for Africa and the Global Gateway ... Da dire.it

Piano Mattei, Meloni "Impegni per 1,2 mld, abbattere il debito africano" - Ammonta a 1,2 miliardi di euro il valore complessivo degli impegni condivisi dall'UE e dall'Italia nei confronti dell'Africa, annunciati oggi in occasione del vertice "The Mattei Pl ... Si legge su msn.com