Piano Mattei Meloni e von der Leyen | una visione concreta per l’Africa

A Villa Pamphili a Roma, si è svolto il vertice "The Mattei Plan for Africa and the Global Gateway", un incontro cruciale tra la premier italiana Meloni e la presidente della Commissione Ue von der Leyen. Insieme hanno delineato una visione concreta e ambiziosa per rafforzare i legami con l'Africa, promuovendo sviluppo sostenibile e cooperazione globale. Questo piano rappresenta un passo deciso verso un futuro di partnership strategiche e reciprocamente vantaggiose.

Presso Villa Pamphili a Roma, si è tenuto il vertice "The Mattei Plan for Africa and the Global Gateway: A common effort with the African Continent", presieduto dalla premier italiana e dal presidente della commissione Ue.

