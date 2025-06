Piano Mattei Meloni apre il summit a Roma | Rafforzare Africa per rafforzare Europa

A Villa Doria Pamphilj, Roma, prende il via il vertice "Il Piano Mattei per l'Africa e Global Gateway", un fondamentale passo verso una collaborazione più stretta tra Europa e Africa. Co-presieduto da Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen, questo summit mira a rafforzare le relazioni con il continente africano per un futuro più prospero e sicuro per entrambe le sponde del Mediterraneo. La sfida attende risposte concrete e visioni condivise.

(Adnkronos) – E' iniziato attorno alle 11 a Villa Doria Pamphilj, a Roma, il vertice 'Il Piano Mattei per l'Africa e Global Gateway: uno sforzo comune con il continente africano'. Il summit è co-presieduto dalla premier Giorgia Meloni e dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. La presidente del Consiglio e von der . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

