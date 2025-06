Piano Mattei Ali Youssouf Unione Africana | Siamo sulla strada gusta per partnership Africa-Ue

Il vertice sul Piano Mattei a Roma segna un passo decisivo verso una partnership Africa-UE più giusta ed equilibrata. Con entusiasmo, il Presidente della Commissione dell’Unione Africana, Mahmoud Ali Youssouf, ha sottolineato l’importanza di questa collaborazione, che mira a rafforzare i legami tra i due continenti. Un cammino promettente che apre nuove opportunità di crescita e solidarietà, consolidando un impegno condiviso per un futuro di prosperità comune.

(Agenzia Vista) Roma, 20 giugno 2025 "Siamo orgogliosi di dire che siamo sulla strada giusta per una partnership tra Africa e Unione Europea che sia giusta, equa e corretta. Grazie mille", così il Presidente della Commissione dell'Unione Africana, Mahmoud Ali Youssouf, al vertice sul Piano Mattei a Roma.

Al summit fra Piano Mattei e Global Gateway firmate le intese anticipate dal Sole 24 Ore. La premier annuncia piano di conversione di 235 milioni di debito in 10 anni Vai su Facebook

Piano Mattei, Meloni: “Sottoscritti accordi per 1,2 miliardi di impegni concreti. Sull’Africa si gioca il nostro futuro” - Lo dice Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa al termine dei lavori del vertice "The Mattei Plan for Africa and the Global Gateway ... Lo riporta dire.it