Piano Mattei al via a Roma il vertice con Meloni e Von der Leyen

A Roma prende il via un vertice di fondamentale importanza tra Europa e Africa: il forum “The Mattei Plan for Africa and the Global Gateway”. Co-presieduto da Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen, l’evento si svolge a Villa Doria Pamphili, mettendo in luce una strategia condivisa per rafforzare i legami e le opportunità tra i due continenti. L’obiettivo è aprire nuove prospettive di crescita e collaborazione a livello globale.

Al via a Roma il forum "The Mattei Plan for Africa and the Global Gateway: a common effort with the African continent", co-presieduto dalla premier italiana Giorgia Meloni e dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. L'evento, ospitato all'interno di Villa Doria Pamphili, ha al centro il Piano Mattei e vede la partecipazione del presidente della Commissione dell' Unione Africana Mahmoud Ali Youssouf, del ministro delle Finanze dello Zambia Hakainde Musokotwane, del ministro degli Esteri angolano Téte Antonio, della premier congolese Judith Suminwa Tuluka e del vicepresidente della Tanzania Philip Mpango.

