Piano del Viminale per la sicurezza estiva | 87 agenti in più a Venezia

Il piano del Viminale per la sicurezza estiva promette un’attenzione senza precedenti nelle mete più ambite d’Italia. Con oltre 2.300 agenti impiegati tra Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, le città come Venezia si preparano a garantire serenità e tranquillità ai turisti e residenti. Una strategia coordinata che mira a rafforzare il controllo, prevenire il crimine e valorizzare il patrimonio culturale. La sicurezza è la base di un’estate indimenticabile e senza sorprese.

È stato presentato oggi il piano del Ministero dell'Interno per la sicurezza rafforzata nelle città e nelle località turistiche: dal 1 luglio al 1 settembre, saranno 2.328 le unità aggiuntive impiegate, tra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, che vanno a supportare

