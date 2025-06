Piacenza veicolo in fiamme sull' A1 | coda di 11 chilometri

L'incidente è avvenuto nel tratto compreso tra la Complanare di Piacenza e Fidenza, in direzione Bologna. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Piacenza, veicolo in fiamme sull'A1: coda di 11 chilometri

