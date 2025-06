Piacenza nel Cuore a Sant’Antonino torna la rassegna della canzone dialettale

Giovedì 4 luglio, Piacenza nel Cuore torna a Sant’Antonino con la sua 30ª edizione, un evento che celebra la tradizione e l’identità attraverso la musica dialettale. Un’occasione unica per immergersi nelle melodie della nostra terra, in un’atmosfera di festa e convivialità. La piazzetta Mercanti si trasformerà in un palcoscenico di luci, suoni e emozioni, facendo rivivere il cuore pulsante della cultura locale. Non mancate a questa meravigliosa celebrazione popolare!

Giovedì 4 luglio ritorna "Piacenza nel Cuore", la Rassegna della Canzone Dialettale denominata "Sant’Antonino con parole e musiche della nostra terra", che giunta alla 30esima edizione, animerà piazzetta Mercanti di musiche e luci colorate per festeggiare il Santo Patrono alla maniera popolare. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - "Piacenza nel Cuore", a Sant’Antonino torna la rassegna della canzone dialettale

In questa notizia si parla di: piacenza - cuore - sant - antonino

Piacenza è stata una bella sorpresa Ci è piaciuta e abbiamo mangiato molto bene. Siamo stati in centro per vedere le principali bellezze tra piazze, monumenti, palazzi storici e chiese. Partiamo dal.Duomo. La Cattedrale di Santa Maria Assunta e Santa Gi Vai su Facebook

«Porteremo nel cuore il suo desiderio di aprirsi al futuro e di mettersi al servizio degli altri»; Piacenza celebra Sant’Antonino con un ricco calendario di eventi; Ritorna «Piacenza nel cuore».

Tra tradizione e cultura Piacenza festeggia il patrono Sant’Antonino - Presentata l'edizione 2025 delle Manifestazioni Antoniane nella sala del Consiglio comunale di Piacenza. Da piacenzasera.it

PIACENZA NEL CUORE 'Sant'Antonino con parole e musiche della nostra terra' - la ventinovesima edizione di “Piacenza nel Cuore”, la tradizionale Rassegna della Canzone Dialettale nata al fine di ridare alla città una festa ... welfarenetwork.it scrive