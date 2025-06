Pezzotto a Napoli due pirati condannati al carcere I clienti rischiano fino a 5mila euro di multa

La lotta allo streaming illegale si fa sempre più serrata a Napoli, dove due pirati sono stati condannati al carcere e i clienti rischiano multe fino a 5.000 euro. È il risultato di un maxi blitz statale contro le tv pirata, smantellando una centrale IPTV che trasmetteva contenuti illegalmente a prezzi stracciati. Questa operazione segna un passo importante nella tutela dei diritti digitali e delle piattaforme legittime, con conseguenze che potrebbero rivoluzionare il mercato dell’intrattenimento illegale.

Colpo grosso dello Stato nella guerra al “pezzotto”. Sono giunte le prime condanne del processo riguardante l’inchiesta sulle tv pirata sul web che ha consentito di smantellare una centrale Iptv da cui venivano trasmessi illegalmente palinsesti, serie televisive e altri contenuti di intrattenimento delle principali piattaforme di streaming (10 euro al mese o 80 euro annui). Due ‘pirati’ condannati alla reclusione. Due gli uomini finiti in manette, condannati rispettivamente a 4 anni e 4 mesi di reclusione, con 22mila euro di multa, e a 1 anno e quattro mesi di reclusione (pena sospesa). La sentenza è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari di Napoli, Leda Rossetti, che ha deciso sulla base dell’indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Napoli, in collaborazione con il Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche di Roma e coordinata dal sostituto procuratore di Napoli Silvio Pavia e dal procuratore aggiunto Alessandro Milita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Pezzotto, a Napoli due “pirati” condannati al carcere. I clienti rischiano fino a 5mila euro di multa

