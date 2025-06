‘Pezzotto’ a Napoli due pirati condannati al carcere e arrivano le prime multe

A Napoli, due pirati noti come ‘pezzotto’ sono stati condannati al carcere, segnando un importante passo nella lotta contro la pirateria digitale. L’inchiesta ha smantellato una centrale IPTV illegale, che trasmetteva illegalmente contenuti di streaming, seri televisivi e palinsesti di grandi piattaforme come Dazn. Ora, oltre alle condanne ai gestori, scattano le prime multe per migliaia di utenti che usufruivano di questi contenuti illeciti, dimostrando che la legalità nel digitale sta finalmente facendo strada.

L’inchiesta ha consentito di smantellare una centrale Iptv, il cosiddetto ‘pezzotto’, dalla quale illegalmente venivano trasmessi sul web e sui social network palinsesti, serie televisive e altri contenuti d’intrattenimento delle principali piattaforme di streaming. Condanne ai gestori della piattaforma Iptv illegale ma anche sanzioni per le migliaia di clienti che fruivano dei contenuti targati Dazn, . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - ‘Pezzotto’, a Napoli due “pirati” condannati al carcere e arrivano le prime multe

In questa notizia si parla di: pezzotto - napoli - pirati - condannati

Pezzotto, a Napoli due “pirati” condannati al carcere. I clienti rischiano fino a 5mila euro di multa - La lotta allo streaming illegale si fa sempre più serrata a Napoli, dove due pirati sono stati condannati al carcere e i clienti rischiano multe fino a 5.

Pezzotto, a Napoli due “pirati” condannati al carcere. I clienti rischiano fino a 5mila euro di multa Due le condanne: una a 4 anni e 4 mesi di reclusione, con 22mila euro di multa, e a 1 anno e quattro mesi di reclusione (pena sospesa) Vai su Facebook

Pezzotto, a Napoli due “pirati” condannati al carcere. I clienti rischiano fino a 5mila euro di multa; Condannati i ‘pirati’ del pezzotto, la centrale era a Marianella; Il pezzotto per vedere calcio in TV è illecito ma non reato: 13 pirati puniti solo con una multa.

Pezzotto, a Napoli due “pirati” condannati al carcere. I clienti rischiano fino a 5mila euro di multa - Colpo grosso dello Stato nella guerra al "pezzotto": due uomini in manette, anche i clienti rischiano una stangata. Riporta ilnapolista.it

Condannati i ‘pirati’ del pezzotto, la centrale era a Marianella - Arrivano le prime condanne dal processo scaturito dall’inchiesta che nel dicembre 2024 ha consentito di smantellare una centrale Iptv dalla quale illegalmente venivano trasmessi sul web e sui social n ... Secondo msn.com