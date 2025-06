Perwyn e Scouting acquisito il 30% di Fortech Group tech company italiana leader nei servizi per la mobilità

Perwyn e Scouting acquisiscono quote strategiche in Fortech Group, la tech company italiana leader nei servizi per la mobilità. Con il fondo britannico Perwyn che rileva il 20% e il Gruppo Scouting il 10%, i fondatori mantengono il 70%, assicurando continuità e innovazione. Questa operazione segna un passo importante nel rafforzamento di Fortech, pronta a conquistare nuovi mercati con il supporto di investitori esperti.

