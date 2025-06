Perugia VenerDiretta verso il finale di stagione | ospite la rapper VDV con il nuovo singolo Misoginia

Perugia si prepara a vivere un imminente momento di grande emozione: penultima puntata di VenerDiretta, il format radiofonico di Primantennafm dedicato alla musica emergente, con un ospite speciale. Questa sera, la scena sarà invasa dalla voce fresca e potente di Veronica Del Vecchio, in arte VDV, che presenta il suo nuovo singolo "Misoginia". Un incontro imperdibile tra talento, passione e innovazione musicale, che promette di lasciarci con il fiato sospeso fino all’ultimo secondo.

Penultima puntata di stagione per VenerDiretta, il format radiofonico di Primantennafm che ogni settimana accende i microfoni sul mondo della musica emergente. Questa sera il programma ospiterĂ una voce giovane ma giĂ riconoscibile nel panorama rap italiano: Veronica Del Vecchio, in arte VDV. Artista dalla personalitĂ intensa, VDV si distingue per un approccio al rap che coniuga l’energia urbana del genere con una solida base di cultura musicale tradizionale. Nei suoi brani, la parola resta al centro: i testi sono per lei lo strumento principale per comunicare emozioni, esperienze e riflessioni, con l’obiettivo dichiarato di coinvolgere e far pensare chi ascolta. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it