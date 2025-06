Perugia Non mi sarei mai aspettata tanta bellezza | Tiziana Basciani racconta la rinascita dell’associazione a Perugia dopo il lockdown

Perugia, con il suo fascino nascosto, ha superato ogni aspettativa: la rinascita dell’associazione di Tiziana Basciani al Centro Danza Fedon Joannou è un esempio di resilienza e passione. Dopo il difficile periodo del lockdown e le sfide imposte dal Teatro Morlacchi, la comunità danza più forte che mai, avvolta da un amore che sorprende e commuove. Una testimonianza di speranza e rinascita che ci invita a credere sempre nei nostri sogni.

Riceviamo e pubblichiamo questa nota della Maestra Tiziana Basciani, Centro Danza Fedon Joannou di Perugia. " Non mi sarei mai aspettata tutta questa bellezza. L'amore che avvolge la nostra associazione è qualcosa che ogni volta mi sorprende e mi commuove. Dopo il lockdown, e dopo tutte le difficoltà che il Morlacchi ha imposto a noi associazioni, ho avuto paura. Paura di non farcela, di non riuscire a sostenere tutte le spese, di non riuscire a tenere accesa quella fiamma. E invece voi siete tornati. Siete tornati con l'entusiasmo di chi vuole esserci, con l'energia di chi crede ancora nella magia di quello che facciamo insieme.