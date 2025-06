Perugia Insieme a te per l’ambiente di McDonald’s | oltre 105 kg di rifiuti raccolti

Perugia si è unita con entusiasmo all'iniziativa di McDonald’s ‘Insieme a te per l’ambiente’, dimostrando che anche un piccolo gesto può fare la differenza. Con oltre 70 volontari e 35 sacchi pieni di rifiuti, abbiamo dimostrato che la cura del nostro territorio è una responsabilità condivisa. Questa giornata di impegno ci ricorda che ogni azione conta per preservare la bellezza e la vivibilità della nostra città.

Trentacinque sacchi per oltre 105 chilogrammi raccolti da 70 volontari. Ecco i numeri della tappa di McDonald’s di ‘Insieme a te per l’ambiente’, tenutasi a Perugia. Una giornata dedicata alla raccolta dei rifiuti abbandonati nell’ambiente e al decoro urbano. L’attività di riqualificazione ha. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Perugia, “Insieme a te per l’ambiente” di McDonald’s: oltre 105 kg di rifiuti raccolti

In questa notizia si parla di: ambiente - perugia - insieme - mcdonald

Perugia, “Insieme a te per l’ambiente” di McDonald’s: oltre 105 kg di rifiuti raccolti; Oltre 600 kg di rifiuti raccolti in Abruzzo con le tappe di “Insieme a te per l’ambiente” di McDonald’s; A Roma la quarta edizione di raccolta dei rifiuti dei dipendenti di McDonald's.

Riparte da Milano ‘Insieme a te per l’ambiente’ di McDonald’s - Ripartono da Milano e Roma le giornate ‘Insieme a te per l’ambiente’ di McDonald’s, lanciate nel 2021 - Segnala ansa.it

McDonald's, a Roma 250 volontari per "Insieme a te per l'ambiente" - Una giornata speciale che inaugura la nuova edizione delle giornate "Insieme a te per l'ambiente" di McDonald's, iniziativa lanciata nel 2021 - corrieredellumbria.it scrive