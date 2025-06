Perugia i gioielli biancorossi in vetrina Ecco quanto valgono Giunti e Seghetti

Perugia si presenta sul mercato con i gioielli biancorossi in vetrina, pronto a scatenare interesse e trattative. La società umbra, consapevole delle sfide finanziarie di giugno, lavora strategicamente per rafforzare la rosa, puntando su talenti come Francesco Corsinelli del Gubbio. Questa operazione potrebbe essere il tassello chiave per il futuro dei biancorossi, mentre le trattative sono in fase di definizione: il mercato si svela come un vero e proprio campo di battaglia sotto i riflettori.

Il Perugia ha urgenza di chiudere alcune operazioni e deve fare i conti con il mercato di giugno, notoriamente più costoso di quello di luglio-agosto. E infatti, per alcune entrate la società biancorossa ha gettato le basi e aspetta di chiudere le trattative più avanti. Potrebbe essere il caso di Francesco Corsinelli (1997) del Gubbio, laterale duttile che ha un contratto coi rossoblù fino al 2026. L’interesse e un’intesa di massima con il calciatore c’è ma la situazione resta in stand by. Ma non c’è solo il mercato in entrata, c’è anche quello in uscita, con il Perugia che ha due jolly da giocarsi: Alessandro Seghetti (2004) e Giovanni Giunti (2005). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Perugia, i gioielli biancorossi in vetrina. Ecco quanto valgono Giunti e Seghetti

