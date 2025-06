Perugia arriva il Good vibes fest | il programma

Preparatevi a vivere un’estate indimenticabile a Perugia con il Good Vibes Fest! Musica live travolgente, sapori autentici e atmosfere coinvolgenti si uniranno nella cornice unica di Città della Domenica. Un evento che celebra le vibrazioni positive e il talento delle band emergenti, creando un’esperienza all’aperto da non perdere. Il festival più atteso della stagione sta per arrivare: lasciate che l’energia e la buona musica vi conquistino!

Musica live, food, drink e vibrazioni positive: Città della Domenica come non si è mai vista d’estate grazie alla prima edizione del Good vibes fest, il festival open air che dà spazio alle band emergenti, in un mix perfetto di musica dal vivo, aperitivi, grigliate, birre artigianali e vini umbri. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it